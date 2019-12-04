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Меркель: акт Россия - НАТО представляет хороший потенциал для обсуждения отношений с РФ

По словам канцлера Германии, Россия "известна свойственными противнику мерами" против НАТО, но с другой стороны, "это сосед"

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Основополагающий акт Россия - НАТО представляет хороший потенциал для дискуссии о будущих отношениях Запада с Россией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

"У нас есть вызов - Россия. Россия, с одной стороны, известна свойственными противнику мерами против нас, например гибридным ведением войны, с другой стороны, это наш сосед", - заявила она. "В связи с этим стоит оглянуться назад на Основополагающий акт Россия - НАТО", - добавила Меркель.

"Я думаю, что этот акт представляет хороший потенциал для того, чтобы обсудить, как можно выстраивать будущие отношения с Россией", - полагает канцлер.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссия
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