Джонсон заявил, что на саммите НАТО состоялась хорошая дискуссия о России

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Североатлантического альянса провели хорошую дискуссию по теме России. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита НАТО, завершившегося в среду в Лондоне.

"У нас была хорошая дискуссия, касавшаяся России. О том, как мы должны коллективно отвечать на действия России, о необходимости опасаться России, но в то же время взаимодействовать с Россией", - сказал он.

В качестве примера единого подхода альянса к РФ Джонсон вновь упомянул высылку российских дипломатов из западных стран после предполагаемого отравления в марте прошлого года в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву. Россия решительно отвергла подобные обвинения, назвав их безосновательными.