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В НАТО хотят сформировать рабочую группу для оценки перспектив использования С-400 Турцией

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон вновь подчеркнул необходимость избавиться от неясностей по техническим вопросам и получить соответствующие разъяснения от республики

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Участники саммита НАТО, завершившегося в среду, выступили за создание рабочей группы, главной задачей которой стало бы определение пригодности российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турции для общей системы обороны альянса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита.

"Это будет единица вооружения, не соединимая с остальными в интегрированной системе, которая хорошо работает. После [этого] НАТО, как и всем государствам, которые будут задействованы в попытках наладить против воли взаимодействие [с C-400], предстоит обновить существующие протоколы, - пояснил французский лидер. - Поэтому мы хотим, чтобы была учреждена рабочая группа с генсеком НАТО и его командой, чтобы она продолжила изучать этот вопрос и позволила получить разъяснения".

Макрон вновь подчеркнул необходимость избавиться от неясностей по техническим вопросам и получить соответствующие разъяснения от Турции. "Я не специалист, конечно, но мое понимание на основе тех документов, которые мне дали, таково: взаимодействие просто невозможно", - добавил он.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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