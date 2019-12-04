В США заявили, что не вводили ограничения на применение Украиной комплексов Javelin

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не устанавливали никакие ограничения на применение Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Однако Вашингтон настаивает на том, чтобы Киев использовал данные вооружения только в оборонительных целях. Об этом сообщил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

Он опроверг публикации в американской печати, в которых говорилось, что администрация США выдвинула правительству Украины определенные условия, касающиеся применения комплексов Javelin. "Это неверно", - заявил заместитель главы Пентагона. По его словам, Вашингтон просил Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны. "США предоставили Украине противотанковые комплексы Javelin. Мы просили, и есть определенные требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам. В плане применения "в поле" рестрикций нет", - подчеркнул Руд.

При этом он заверил, что комплексы Javelin представляют собой исключительно оборонительные вооружения. "Учитывайте, что это оборонительные вооружения, которые предоставляются [Киеву] при ожидании того, что они будут применяться в оборонительных целях. Намерение заключается в том, чтобы сдерживать российскую агрессию. Вот причина, по которой мы были готовы продавать эти [системы] украинцам. Наша цель заключается в том, чтобы они использовались в оборонительных целях", - утверждал заместитель руководителя военного ведомства США.

Руд напомнил, что в начале октября американское правительство публично объявило о намерении поставить украинским властям дополнительное число систем Javelin. Уведомление об этом было направлено исполнительной ветвью власти в Конгресс США. "Один из элементов, которые они (власти Украины - прим. ТАСС) приобретают, <...> - это противотанковые комплексы Javelin, дополнительные комплексы Javelin - сверх тех, которые они купили ранее. На данном этапе это уже прошло через уведомление Конгресса. Мяч теперь на стороне поля украинцев, которые должны подписать соглашение о предложении и приемке", - сказал замминистра.

В октябре Пентагон оповестил законодательную ветвь власти США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другой сопутствующей военной техники на сумму $39,2 млн. В начале марта прошлого года Пентагон объявил о передаче Украине этих комплексов на сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила данные вооружения.