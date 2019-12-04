СМИ: участницу скандала "Ибица-гейт" укрывают спецслужбы на Балканах

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы одной из балканских стран укрывают девушку, которая сыграла роль племянницы российского олигарха на видеозаписи с острова Ибица с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщило в среду австрийское издание Osterreich.

По данным источников издания в австрийской контрразведке, на девушку с видеозаписи был оформлен поддельный паспорт на имя Алены Макаровой, при этом подозреваемую участницу скандала укрывают спецслужбы на Балканах. Добиться ее экстрадиции в Австрию сложно или практически невозможно, утверждает газета.

Кроме того, криминальная полиция Австрии имеет в своем распоряжении фотографии "подсадной утки" в скандале "Ибица-гейт". Следователи получили снимки из мобильного телефона венского агента по недвижимости Ирены Маркович, которая была знакома с участницей скандальной видеозаписи.

По данным австрийских СМИ, видеозапись стала тщательно спланированной операцией против функционеров Австрийской партии свободы. Роль "подсадной утки" и племянницы российского олигарха на видеозаписи сыграла боснийская студентка. Сама видеозапись была сделана немецким детективом, венским адвокатом и экспертами в области слежки, чьи имена не называются. Проведение операции могло стоить ее организаторам €400 тыс.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некой русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. Его партия покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов в Австрии. Следственная комиссия "Ибица" при прокуратуре Австрии с конца мая ведет расследование и пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи.