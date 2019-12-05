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Google запретила размещение политической рекламы в Сингапуре

При этом Facebook продолжает размещать политическую рекламу в стране

СИНГАПУР, 5 декабря. /ТАСС/. Корпорация Google полностью запретила размещать политическую рекламу в Сингапуре. Об этом сообщила в четверг газета The Straits Times, цитируя заявление компании.

"Корпорация поддерживает появление политической рекламы, если она соответствует политике компании. Но в случае с Сингапуром было принято решение отказаться от размещения такой рекламы", - объявил представитель Google по вопросам взаимодействия с органами государственной власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе Тэд Осиус. По его словам, "это было сложным решением, поскольку Google старается предоставлять пользователям по всему миру полезную и актуальную информацию, касающуюся политических выборов".

Между тем председатель оппозиционной Демократической партии Сингапура (ДПС) Поль Тамбиа призвал Google "изменить настораживающую и драконовскую политику для того, чтобы избиратели не были лишены информации в преддверии парламентских выборов", которые пройдут в Сингапуре в будущем году. "Основные средства массовой информации республики ограничены в подаче информации", - цитирует слова политика The Straits Times. Кроме того, по словам Тамбиа, "в преддверии выборов, в условиях доминирования главных СМИ оппозиционные партии не имеют возможностей информировать своих сторонников. Единственной платформой оставались социальные медиа". При этом другая крупная платформа Facebook продолжает размещать политическую рекламу в Сингапуре.

К политической рекламе относится любой опубликованный в интернете платный материал (тексты, баннеры, видеоролики, инфографика), направленный на изменение отношения общественных групп к политическим силам, мероприятиям и проектам, в том числе кандидатам, политическим партиям и движениям, государственным чиновникам, выборам, референдумам, законопроектам и др. Такие объявления размещают социальные сети, поисковые сервисы, видеопорталы и любые заинтересованные сайты.

Компания Google ранее прибегала к прямым запретам политической рекламы в некоторых странах, но только на период выборов, когда усматривает повышенные риски дезинформации. Так, с 30 июня по 21 октября 2019 года реклама федеральных политических партий, их лидеров, а также членов парламента или претендентов на депутатские кресла на площадках Google не допускалась в Канаде (21 октября в стране прошли всеобщие выборы). С 15 ноября 2019 года по 17 января 2020 года объявления политического характера запрещены корпорацией на своих площадках на Тайване (КНР) в связи с проведением там 11 января 2020 года президентских и парламентских выборов.

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