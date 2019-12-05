СМИ: власти Йемена подтвердили задержание иранского судна с элементами ракет на борту

ТАСС, 5 декабря. Йеменские власти подтвердили информацию о задержании у берегов страны иранского судна с компонентами ракет на борту, предназначавшимися йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы). С таким утверждением выступило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на неназванного представителя властей.

"ВМС США и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции задержали в территориальных водах Йемена иранское судно, поставлявшее оружие хуситам. На борту захваченного корабля были обнаружены элементы ракет иранского производства и различные компоненты военного назначения", - заявил источник. По его утверждению, "судно шло под флагом Ирана, а его экипаж состоял из иранских моряков".

В четверг агентство Reuters, ссылаясь на представителей американской администрации, сообщило о том, что экипаж эсминца США задержал в Оманском заливе судно с компонентами ракет, принадлежащими Ирану. По данным источников агентства, эсминец "Форест Шерман" задержал судно еще на прошлой неделе. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении США.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.