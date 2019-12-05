{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число задержанных перед манифестацией профсоюзов в Париже увеличилось до 28

На вокзалах столицы Франции усилены меры безопасности

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала 28 человек во время профилактической операции перед началом протестного марша против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает в четверг префектура полиции столицы Франции.

На эту тему

"С утра сотрудниками полиции проведено 6,3 тыс. превентивных проверок, задержано 28 человек", - гласит короткое послание в Twitter префектуры. Отмечается, что были усилены меры безопасности на вокзалах, куда могут прибыть протестующие из других городов, хотя с учетом забастовки железнодорожников вряд ли их число будет большим.

По данным Министерства внутренних дел Франции, примерно 180 тыс. человек вышли утром в четверг на манифестации против пенсионной реформы в тридцати городах страны. Наиболее крупные собрания прошли в Монпелье (20 тыс. человек), Нанте (19 тыс. человек) и Клермон-Ферране (15 тыс. человек).

Массовая забастовка была организована во Франции в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также предусмотрено продление для всех категорий граждан периода пенсионных взносов. Правительство пошло на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Во многих городах Франции уже начались соответствующие протестные акции, СМИ сообщают о "тысячах участников" в Бордо, Марселе и Нанте. Тем не менее, пока Министерство внутренних дел Франции не предоставило результатов собственных подсчетов, как это обычно бывает в случае крупных манифестаций.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
В Минэнерго Украины заявили, что трехсторонние консультации по газу в четверг не состоятся
Россия, Еврокомиссия и Украина должны были обсудить условия транзита и поставок российского газа на Украину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС