Число задержанных перед манифестацией профсоюзов в Париже увеличилось до 28

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала 28 человек во время профилактической операции перед началом протестного марша против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает в четверг префектура полиции столицы Франции.

"С утра сотрудниками полиции проведено 6,3 тыс. превентивных проверок, задержано 28 человек", - гласит короткое послание в Twitter префектуры. Отмечается, что были усилены меры безопасности на вокзалах, куда могут прибыть протестующие из других городов, хотя с учетом забастовки железнодорожников вряд ли их число будет большим.

По данным Министерства внутренних дел Франции, примерно 180 тыс. человек вышли утром в четверг на манифестации против пенсионной реформы в тридцати городах страны. Наиболее крупные собрания прошли в Монпелье (20 тыс. человек), Нанте (19 тыс. человек) и Клермон-Ферране (15 тыс. человек).

Массовая забастовка была организована во Франции в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также предусмотрено продление для всех категорий граждан периода пенсионных взносов. Правительство пошло на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Во многих городах Франции уже начались соответствующие протестные акции, СМИ сообщают о "тысячах участников" в Бордо, Марселе и Нанте. Тем не менее, пока Министерство внутренних дел Франции не предоставило результатов собственных подсчетов, как это обычно бывает в случае крупных манифестаций.