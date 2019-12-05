Всеобщая забастовка во Франции привела к нехватке топлива и остановке транспорта

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Семь из восьми нефтеперерабатывающих заводов Франции не поставляют топливо в связи с забастовкой работников, протестующих против проводимой правительством пенсионной реформы. Об этом сообщает в четверг газета Le Parisien .

"Ни один продукт не отправляется ни по трубопроводу, ни в цистернах", - заявил изданию федеральный секретарь подразделения химической промышленности во Всеобщей конфедерации труда (ВКТ, CGT) Франции Эмманюэль Лепине. А представитель профсоюза "Рабочая сила" Марен Гийотен заявил, что вместе с другими участниками забастовки следит, чтобы производство не останавливалось полностью, но в то же время никаких поставок в течение дня не производилось.

"Наши ожидания просты: пусть Макрон выбросит в помойку свою реформу. Без этого мы не сдвинемся. 90% проголосовали за эту забастовку и она будет продолжена завтра после голосования в 14:00, если ничего не изменится", - сказал Гийотен.

Работу в стране также прекратили 12 складов с горючим из 200 по причине организованных на подъездах к ним пикетов, а также две компании-оператора трубопроводов, уточняет газета. В компании Total, которой принадлежат заводы и склады, заверили, что пока это не возымело прямого воздействия на заправки в стране. Но нехватка топлива еще с прошлой недели наблюдается на заправочных станциях на западе страны, где сотрудники строительных компаний также перекрывали дороги, ведущие к топливным хранилищам, требуя от правительства отказаться от планов по упразднению налоговых льгот на покупку грузового дизельного топлива.

"Глава государства спокоен и намерен провести эту реформу, прислушиваясь [к чужому мнению], и проводя консультации", - приводит агентство France Presse заявление Елисейского дворца по случаю массовой забастовки против пенсионной реформы. В администрации президента добавили, что в середине следующей недели премьер-министр Эдуар Филипп сделает заявление по поводу общей архитектуры будущей пенсионной системы.

Транспорт встал. Надолго?

Всеобщая забастовка проходит во Франции в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, дававших право представителям отдельных профессий на более ранний уход от дел и более солидные выплаты. Больше всего протестующих набралось среди железнодорожников: Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) сообщило в четверг, что 85,7% машинистов и 73,3% контролеров не вышли на работу. В Париже практически полностью прекратилось движение общественного транспорта, за исключением нескольких маршрутов автобусов и двух линий метро, где ходят беспилотные поезда.

Воздушный транспорт также затронуло общественное движение, из-за которого авиакомпания Air France была вынуждена отменить 30% внутренних и 15% зарубежных рейсов средней дальности. В связи с забастовкой были отменены четыре рейса авиакомпании "Аэрофлот": SU2462 и SU3004 из Москвы в Париж и SU2463 и SU3004 из Парижа в Москву. Дальнемагистральные рейсы забастовка не затронула.

"Я не ожидаю существенного улучшения обстановки завтра", - заявила в эфире телеканала BFM министр экологического перехода в правительстве Франции Элизабет Борн, комментируя ситуацию в транспортной сфере в связи с забастовкой. Государственный секретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари, в свою очередь, пообещал, что власти объявят о плане по работе транспорта на следующую неделю в конце этих выходных.