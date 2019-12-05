Страны ОДКБ считают важным принятие заседанием ОБСЕ заявления о 75-летии Победы

БИШКЕК, 5 декабря. /ТАСС/. Страны ОДКБ считают важным принятие в ходе проходящего в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств ОБСЕ заявления относительно предстоящей 75-й годовщины разгрома фашизма. Об этом ТАСС сообщил в четверг официальный представитель МИД Киргизии Улан Дыйканбаев.

"Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков 5 декабря принял участие в рабочей встрече министров иностранных дел государств - членов ОДКБ. Ее участники единогласно поддержали проект совместного заявления о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне и отметили важность его принятия от имени государств - членов ОДКБ и других стран в ходе 26-го заседания СМИД ОБСЕ", - сказал он.

По словам представителя МИД Киргизии, рабочая встреча прошла под председательством Российской Федерации, в связи с переходом к ней председательства в ОДКБ.

"Во время встречи руководителей МИД стран - участниц ОДКБ состоялся конструктивный обмен мнениями относительно позиций государств - членов организации по вопросам повестки дня СМИД ОБСЕ. Также рассмотрен проект их совместного заявления о формировании единого и неделимого пространства безопасности", - отметил Дыйканбаев.