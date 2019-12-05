В США заявили, что продление ДСНВ не потребует длительных переговоров с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Продление действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) не потребует длительных переговоров между США и Россией. Об этом заявил в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"Исходя из положений договора, он может быть продлен просто за счет обоюдного согласия сторон. Нет необходимости проводить переговоры по отдельным пунктам договора, нужно лишь договориться о сроке - от 0 до 5 лет - на который его действие будет продлено за счет обоюдного согласия", - указал он. "Нам не потребуется проводить большое количество переговоров в случае, если Россия и США примут решение о продлении договора. Необходимо лишь договориться о временном периоде", - подчеркнул он.

Руд при этом отметил, что власти США стремятся прийти к более широкому варианту договора по контролю за вооружениями, участником которого стал бы Китай. По его мнению, немедленное продление ДСНВ могло бы помешать таким планам американской администрации. "Если бы США согласились на продление договора прямо сейчас, я боюсь, это сократило бы наши возможности по привлечению России и Китая к переговорам по расширенному варианту договора. Китай, как вы знаете, в прошлом не участвовал в подобных соглашениях о контроле за вооружениями", - подчеркнул он.

Суть договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, американский президент не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".