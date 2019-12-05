Власти Франции отметили высокую эффективность действий организаторов манифестаций

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Первый день манифестаций и митингов против реформы пенсионной системы прошел во Франции в четверг относительно спокойно. Такое мнение высказал телеканалу CNews премьер-министр Франции Эдуар Филипп, посещая кризисный центр в Министерстве транспорта страны.

"Хочу подчеркнуть, что манифестации, как мы и ожидали, в целом нормально прошли почти везде во Франции", - сказал премьер. При этом он указал на высокую эффективность действий их организаторов - основных профсоюзов страны, располагающих собственными службами наведения порядка.

"В целом забастовки и манифестации прошли так потому, что были хорошо организованы", - сказал Филипп. "В тех же нескольких городах, где имели место инциденты, это было связано с присутствием погромщиков, которые явились отнюдь не для того, чтобы участвовать в мирных манифестациях", - добавил премьер-министр.

Участие хулиганов

Несмотря на его оптимистичное мнение, в Париже день выдался весьма бурным. Манифестация в столице сопровождались массовыми атаками хулиганов из "Черного блока". Они забрасывали полицейских и жандармов камнями, разбивали витрины магазинов и кафе, портили банкоматы, поджигали мотоциклы и помойки, сожгли фургон строителей на бульваре Мажанта.

Основные стычки с полицией развернулись на площади Республики, к которой в то время приближалась колонна мирных манифестантов. На площади, как и на соседнем бульваре, стражи порядка вынуждены были применить слезоточивый газ. Сильным ветром облака газа отнесло к колонне манифестантов.

Столкновения радикалов с полицией произошли и на заключительной фазе парижской манифестации - на площади Нации. Полиция широко использовала там слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Расхождение в данных

По данным телеканала BFM, в Париже число радикалов составило примерно 700 человек, однако полиция этого не подтверждает. Согласно последним данным префектуры полиции, в Париже были задержаны 87 человек, из которых 60 помещены под стражу.

В Бордо, по данным полиции, число манифестантов составило 20 тыс., тогда как профсоюз Всеобщая конфедерация труда утверждает, что их было 53 тыс. Подавляя беспорядки, полиция задержала в городе 31 человека.

По подсчетам AFP, в первый день общенационального протеста в Тулузе число манифестантов было не менее 33 тыс. человек, в Марселе - 25 тыс. В таких крупных городах как Лион и Монпелье агентство насчитало по 20 тыс. манифестантов.

В целом в манифестациях первого дня общенационального протеста против пенсионной реформы приняли участие 806 тыс. человек, сообщило Министерство внутренних дел Франции. Согласно его сведениям, в Париже число манифестантов достигло 65 тыс. человек. По подсчетам независимой организации Occurrence, в Париже в акциях протеста участвовали не менее 45 тыс.

Всеобщая конфедерация труда утверждает, что в целом по стране в акциях участвовали до 1,5 млн человек. И что в столице на улицы вышли 250 тыс. человек. Данные ВКТ, однако, вновь сильно разошлись с подсчетами МВД. В том числе профсоюз утверждал, что в Марселе манифестантов было не менее 150 тыс., тогда как полиция считает, что их было в шесть раз меньше.

День грядущий

Второй день общенациональных протестов обещает быть не менее насыщенным. По-прежнему будет остановлен десяток линий парижского метро - нормально работать будут не более трех-четырех. Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменяет 90% скоростных поездов TGV, играющих важнейшую роль для доставки в Париж работников из других крупных городов. Пригородные поезда выйдут лишь на 10% маршрутов.

Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) сообщило в четверг, что рекомендовало действующим в стране авиакомпаниям отменить в пятницу 20% своих рейсов. Ограничения коснутся двух парижских аэропортов - Орли и Руасси-Шарль де Голль, расположенного в северной части страны аэропорта у города Бове, крупных аэропортов Лиона, Марселя, Тулузы и Бордо. Такие меры стали необходимыми в связи с тем, что забастовку объявил один из основных профсоюзов авиадиспетчеров l'USAC-CGT.

Авиакомпания Air France сократила число полетов по стране на 30%, а рейсов средней дальности на международных маршрутах - на 15%. При этом компания считает, что ей удастся "осуществить все дальнемагистральные международные рейсы". Об отмене "ряда рейсов" сообщила также ирландская компания Ryanair. Transavia France отменяет в пятницу 20% полетов.