Бразильский производитель оружия Taurus открыл завод в США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 декабря. /ТАСС/. Бразильский производитель огнестрельного оружия Taurus открыл в четверг завод в американском Бейнбридже (штат Джорджия). Как сообщил портал G1, совокупный объем инвестиций в предприятие составил $42 млн.

"Помимо расширения присутствия на рынке оружия с самым большим числом покупателей, Taurus увеличит возможности своего производства в США, что позволит нам завоевать новые рынки и удовлетворить возможный рост спроса в Бразилии", - приводит портал слова президента компании Салезиу Нуса.

Благодаря новому предприятию, площадь которого составляет 20 тыс. кв. м, компания сможет удвоить количество ежегодно производимого огнестрельного оружия с 400 тыс. до 800 тыс. единиц. Как ожидается, в Бейнбридж переедет также офис североамериканской "дочки" Taurus, сейчас расположенный в Майами (штат Флорида). В ближайшие пять лет компания собирается увеличить свои конструкторские и производственные мощности в США.