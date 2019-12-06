Заседание суда по делу, в котором фигурирует Атамбаев, перенесено из-за болезни судьи

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Заседание суда Первомайского района столицы Киргизии по уголовному делу, одним из фигурантов которого является экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, перенесено на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в канцелярии суда.

"Намеченное на сегодня рассмотрение дела перенесено в связи с болезнью судьи", - заявил сотрудник канцелярии. По его словам, сроки возобновления судебного процесса "пока не известны".

В Первомайском суде Бишкека 6 декабря должны были возобновиться слушания по незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева. Обвиняемыми по этому делу проходят несколько человек, в том числе Атамбаев, который возглавлял республику с 2011 по 2017 год.

Лишенный парламентом неприкосновенности экс-президент был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, а также в Иссык-Кульской области.