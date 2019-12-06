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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Меркель проведет 9 декабря отдельные встречи с Путиным и Зеленским

С российским лидером канцлер Германии планирует встретиться в 17:00 мск

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет на полях парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"По состоянию на текущий момент, на 15:00 (17:00 мск) запланирована короткая двусторонняя встреча с Путиным, на 15:30 - с Зеленским. В 16:00 пройдет рабочее заседание, в 19:00 - совместная пресс-конференция", - сказала она.

При этом Деммер не смогла уточнить, какие именно вопросы Меркель будет обсуждать на встрече с Путиным. "Я не могу опережать события", - сказала она. По ее словам, есть "широкий спектр тем" для обсуждения.

Сама канцлер в среду говорила, что планирует поднять тему расследования убийства грузинского гражданина в Берлине в конце августа. Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что не исключает причастности "государственных инстанций" России к организации этого убийства. Деммер на брифинге процитировала слова Меркель на этот счет.

Отвечая на вопрос, какие ожидания у официального Берлина от саммита, Деммер сказала: "Федеральное правительство надеется на новый импульс в мирном процессе и на согласие относительно дальнейших шагов".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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