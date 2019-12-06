СМИ: полиция обвинила экс-президента Словакии Киску в налоговом мошенничестве

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Словакии, долларовый миллионер Андрей Киска обвинен полицией в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила в пятницу братиславская газета SME.

По ее данным, обвинение связано с расследованием компании Kiska Travel Agency (KTAG), принадлежащей экс-главе государства, который 15 июня после пяти лет службы покинул пост, и его брату. Других подробностей не сообщается

В октябре 2017 года бывший глава МВД Словакии Роберт Калиняк назвал Киску "налоговым мошенником" и сообщил об открытии дела против него. Министр информировал, что KTAG в 2014 году недоплатила налогов с прибыли в госбюджет на €27 тысяч, и ее владельцы потребовали вернуть им НДС в сумме €146 тысяч с расходов на предвыборную кампанию политика, избранного президентом Словакии. Прокуратура затем вернула дело следствию на дорасследование.

В мае 2019 года Комитет Национального совета (парламента) Словакии по исключению конфликта интересов на государственных должностях наложил на Киску штраф в размере трех месячных президентских окладов за то, что он скрыл факт финансирования своей предвыборной кампании в 2014 году из средств KTAG. Сумма штрафа составила €39 тысяч евро.

Между тем Киска заявил в пятницу журналистам, что считает себя невиновным. По его словам, дело против него "искусственно сконструировано" его политическими противниками, главным из которых является лидер правящей в республике партии "Направление - социальная-демократия", экс-премьер Словакии Роберт Фицо.

Экс-президент назвал выдвинутое против него обвинение "грязной политической кампанией" социал-демократов перед намеченными на 29 февраля 2020 года парламентскими выборами в Словакии. Он напомнил, что полиция также расследует дело в отношении Фицо по подозрению в поддержке им распространения антидемократических идей в Словакии.