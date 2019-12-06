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Глава МИД Италии планирует визит в Россию в июле 2020 года

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что планирует приехать в Россию в июле 2020 года. Об этом он сказал в пятницу на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я намерен посетить выставку технологических достижений [ИННОПРОМ] в июле 2020 года", - сказал Ди Майо.

Он также сообщил, что в первые месяцы нового года состоится встреча в формате "2 плюс 2" (министры иностранных дел и обороны). "Вся подготовительная работа ведется, и встреча состоится в первые месяцы 2020 года", - сказал итальянский министр. Лавров со своей стороны добавил, что пригласил итальянского коллегу "и приглашение было принято". "Так что в ближайшее время мы будем не раз встречаться", - заключил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИталияРоссияДи Майо, Луиджи
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