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Дело Сергея Скрипаля

Генпрокуратура ФРГ не комментирует сообщения о следствии против фигурантов дела Скрипалей

Ранее Spiegel Online со ссылкой на собственные источники сообщил, что расследование получило кодовое название "Нови"

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует информацию СМИ о том, что она якобы начала предварительное расследование в отношении двух предполагаемых сотрудников ГРУ, имена которых власти Великобритании и СМИ озвучивали в рамках дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в ведомстве.

"К сожалению, я не могу предоставить желаемую информацию", - отметил представитель пресс-службы Генпрокуратуры. В ведомстве указали, что информируют СМИ о своей деятельности с учетом ряда аспектов. "Она [Генпрокуратура] в особенной мере учитывает, с одной стороны, право прессы на получение информации, с другой, - права личности и возможные угрозы проведению следствия", - подчеркнули в ведомстве. "В этой связи Генпрокуратура - за исключением отдельных случаев - не сообщает, вела ли она расследование в отношении определенного человека или занималась определенным делом", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее в пятницу издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники сообщило, что Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование в отношении фигурантов дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. По информации издания, оно получило кодовое название "Нови". В ходе следствия правоохранители якобы обнаружили, что известные как Руслан Боширов и Александр Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.

Решение подготовить подобное расследование германские сыщики приняли после того, как в среду МИД ФРГ сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в ФРГ под именем Торнике К.). Генпрокуратура, ведущая расследование убийства, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к происшедшему в Берлине. 40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.

Теги
ГерманияРоссияДело Сергея Скрипаля
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