Генсек ОБСЕ призвал к расширению диалога между Россией и Западом

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер считает необходимым развитие диалога и укрепление доверия между Россией и Западом. Об этом он заявил журналистам после завершения в пятницу заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

"Необходимо строить мосты между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - подчеркнул Гремингер.

Он также отметил активизацию процесса мирного урегулирования на Украине. Значительные перемены к лучшему в этой сфере, по его словам, произошли благодаря проявленному конструктивному подходу киевских властей и России. Как отметил Гремингер, это происходило при активном посредничестве ОБСЕ.

Генсек также особо подчеркнул позитивную роль Словакии, исполняющей в 2019 году обязанности председателя ОБСЕ. Как напомнил Гремингер, власти республики своим главным приоритетом в организации избрали содействие усилиям по достижению мира в Донбассе.