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Генсек ОБСЕ призвал к расширению диалога между Россией и Западом

Томас Гремингер также отметил активизацию процесса мирного урегулирования на Украине

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер считает необходимым развитие диалога и укрепление доверия между Россией и Западом. Об этом он заявил журналистам после завершения в пятницу заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

"Необходимо строить мосты между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - подчеркнул Гремингер.

Он также отметил активизацию процесса мирного урегулирования на Украине. Значительные перемены к лучшему в этой сфере, по его словам, произошли благодаря проявленному конструктивному подходу киевских властей и России. Как отметил Гремингер, это происходило при активном посредничестве ОБСЕ.

Генсек также особо подчеркнул позитивную роль Словакии, исполняющей в 2019 году обязанности председателя ОБСЕ. Как напомнил Гремингер, власти республики своим главным приоритетом в организации избрали содействие усилиям по достижению мира в Донбассе.

Теги
РоссияГремингер, Томас
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