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Байден заявил, что Россия пытается добиться раскола в НАТО и вывода войск США из Европы

По мнению бывшего вице-президента США, в результате политики Дональда Трампа "позиции США в мире резко ослабли"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, считает, что Россия стремится внести раскол в НАТО и добивается вывода американских войск из Европы. Такое мнение он высказал в пятницу в интервью телекомпании CNBC.

"Я знаю [Владимира] Путина, я встречался с ним лично, - заявил Байден. - Он преследует одну главную цель - внести раскол в НАТО и добиться, чтобы США ушли из Европы, из евроатлантического альянса. Но если альянс будет силен, то ему не удастся этого добиться".

Затронув вопрос о внешней политике американского лидера Дональда Трампа, Байден заявил, что "у президента США сейчас нет никакого представления о тех геополитических проблемах, которые вызывают озабоченность". "Он совершенно не осведомлен в вопросах внешней политики, он совершенно не осведомлен в вопросах ядерного сдерживания, он не знает ничего", - добавил экс-вице-президент. По мнению Байдена, в результате политики Трампа "позиции США в мире резко ослабли", и Трамп "вырывает душу у Америки".

77-летний Джозеф Байден лидирует среди претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии: согласно итогам общенационального опроса, подготовленного журналом Economist и исследовательской службой YouGov, его готовы поддержать 27% потенциальных избирателей-демократов, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 18%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 13%, и мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 12%. Опрос 1500 американцев проводился 1-3 декабря, погрешность результатов оценивается в плюс-минус 2,7%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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