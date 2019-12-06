Съезд социал-демократов ФРГ отклонил предложение о немедленном выходе из правительства

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Делегаты проходящего в Берлине федерального съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отклонили предложение о немедленном выходе из правящей коалиции ФРГ (консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, СДПГ). Большинство присутствовавших проголосовало в пятницу против соответствующей инициативы правления СДПГ, передает корреспондент ТАСС.

В то же время делегаты поддержали инициативу о начале новых переговоров с консерваторами относительно основных направлений работы правящей коалиции. В конечном итоге именно правление получило право решать, реально ли добиться уступок со стороны ХДС/ХСС или нет и как быть дальше в случае, если такие переговоры зайдут в тупик. Ранее руководство консервативного блока отказалось заново обсуждать основы коалиционного соглашения.

Выход из правительства не является "самоцелью", но решающее значение имеет "содержание" переговоров, считают делегаты съезда СДПГ. В пятницу новыми сопредседателями СДПГ официально были утверждены представители левого крыла партии - бывший министр финансов земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс и депутат Бундестага Саскиа Эскен, которые скептически относятся к продолжению работы в правительстве под руководством Ангелы Меркель. Новые лидеры намерены добиться от ХДС/ХСС увеличения инвестиций в области климатической политики и в социальной сфере. Так, они хотят увеличить минимальный размер оплаты труда до €12 в час с нынешних €9,19.