США ввели санкции против трех иракцев за гибель людей на акциях протеста

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении трех граждан Ирака, ответственных, по мнению Вашингтона, за гибель участников антиправительственных акций протеста. Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционные списки трех лидеров поддерживаемых Ираном военизированных формирований, действующих в Ираке и открывших огонь по участникам мирных протестов, в результате чего были убиты десятки невинных гражданских", - говорится в сообщении.

Рестрикции вводятся в рамках так называемого Глобального акта Магнитского - инструмента, с помощью которого США пресекают нарушения прав человека во всем мире.

В Ираке с начала октября проходят акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. За два месяца их жертвами стали уже более 430 человек, в том числе демонстранты и сотрудники сил безопасности, около 20 тыс. человек пострадали. На фоне этих событий премьер-министр Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, которая была утверждена 1 декабря парламентом.