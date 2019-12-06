Bloomberg: Трамп пересматривает стратегию по Венесуэле, так как теряет доверие к Гуайдо

ТАСС, 6 декабря. Американский президент Дональд Трамп поручил своей администрации пересмотреть стратегию по отношению к Венесуэле в сторону ужесточения, так как начал терять доверие к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого ранее США признали исполняющим обязанности президента этой латиноамериканской страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в четверг вице-президент США Майкл Пенс провел встречу с другими высокопоставленными чиновниками, направленную на пересмотр стратегии в отношении Венесуэлы, которую США проводили долгие годы. Причиной недовольства Гуайдо со стороны американской администрации стал тот факт, что ему так и не удалось свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждает агентство.

США, по информации агентства, не рассматривают проведение военной операции, в Белом доме обсуждают возможность взаимодействия с Россией или усиления давления на Кубу, которую США считают одним из главных спонсоров Каракаса. Чиновники также обсуждали возможность препятствования экспорту венесуэльской нефти в Индию, но в конечном счете отвергли этот вариант.

Кроме того, по сведениям Bloomberg, в Белом доме отказались от идеи соглашения о разделении полномочий между Гуайдо и Мадуро и посредничестве со стороны третьих стран. При этом Соединенные Штаты намерены сохранять политику максимального давления на власти Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.