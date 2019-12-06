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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Новый гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с замглавы МИД Ирана в Вене

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади сообщил, что встреча была положительной и конструктивной

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в Вене конструктивные переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Заместитель министра иностранных дел Арагчи встретился сегодня с новым гендиректором МАГАТЭ Гросси. Встреча была положительной и конструктивной", - говорится в сообщении постпредства Ирана в Twitter.

2 декабря аргентинский дипломат Гросси был утвержден на пост генерального директора МАГАТЭ. В тот же день он сообщил, что собирается в будущем посетить Тегеран и надеется установить конструктивный диалог с представителями иранских властей, которые вовлечены в реализацию ядерной программы Тегерана. Детали по организации визита он собирался согласовать с иранскими представителями в Вене. Гросси стал шестым главой агентства со сроком полномочий с 3 декабря 2019 года по 2 декабря 2023 года.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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