Новый гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с замглавы МИД Ирана в Вене

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в Вене конструктивные переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Заместитель министра иностранных дел Арагчи встретился сегодня с новым гендиректором МАГАТЭ Гросси. Встреча была положительной и конструктивной", - говорится в сообщении постпредства Ирана в Twitter.

2 декабря аргентинский дипломат Гросси был утвержден на пост генерального директора МАГАТЭ. В тот же день он сообщил, что собирается в будущем посетить Тегеран и надеется установить конструктивный диалог с представителями иранских властей, которые вовлечены в реализацию ядерной программы Тегерана. Детали по организации визита он собирался согласовать с иранскими представителями в Вене. Гросси стал шестым главой агентства со сроком полномочий с 3 декабря 2019 года по 2 декабря 2023 года.