Белый дом призвал демократов прекратить расследование в рамках процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Белый дом в ответ на приглашение принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа призвал демократов Палаты представителей Конгресса прекратить расследование. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post, которая цитирует письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне.

29 ноября глава юридического комитета нижней палаты Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направил Трампу письмо, в котором попросил до 6 декабря дать ответ относительно участия его адвоката в слушаниях. "Пожалуйста, предоставьте комитету уведомление о том, будет ли ваш адвокат участвовать [в слушаниях], не позднее 17:00 6 декабря (01:00 7 декабря мск - прим. ТАСС)", - отмечалось в тексте.

Сиполлоне в ответ заявил, что демократы "этим фарсом потеряли слишком много времени Америки". "Вы должны прекратить это расследование сейчас и не тратить больше времени на дополнительные слушания", - сказал он.

Юридический комитет Палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) имеют в верхней палате Конгресса 53 места из 100.