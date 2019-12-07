Трамп заявил, что уже многие годы не пользуется личным мобильным телефоном

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб.

"Лживое СМИ CNN заявляет, что я "по-прежнему использую личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности". Это абсолютно лживая информация, - написал Трамп в пятницу в Twitter. - У меня нет личного мобильного телефона много лет, использую только правительственные телефоны".