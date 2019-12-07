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Филарет намерен до конца бороться за существование Киевского патриархата

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Один из главных церковных раскольников - глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры.

"Митрополит Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать… Мы будем бороться за Киевский патриархат до последнего", - говорится в заявлении Филарета, опубликованном на сайте УПЦ КП.

По мнению Филарета, синод Православной церкви Украины (ПЦУ, неканоническая структура - прим. ТАСС) своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции и "бессознательно готовит религиозную войну на Украине".

Также Филарет отреагировал на решение синода оставить ему резиденцию в Киеве. "Спасибо предстоятелю блаженнейшему митрополиту Епифанию и священному синоду ПЦУ, что на своем заседании 5 декабря 2019 года обнаружили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии <...>, и служить во Владимирском соборе", - говорится в заявлении.

Ранее Филарет сделал видеообращение, в котором объявил о "неправильности" томоса, полученного в 2018 году ПЦУ от патриарха Варфоломея. В частности, он подверг критике зависимость новой религиозной структуры от Константинопольского патриарха, а также указал на его стремление руками главы ПЦУ Епифания ликвидировать Киевский патриархат.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором под эгидой Константинопольского патриархата из неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата - была создана ПЦУ. Однако уже 14 мая этого года Филарет объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а себя назвал действующим патриархом. В свою очередь ПЦУ 24 мая выразила поддержку своему главе Епифанию, который 29 мая распорядился считать недействительными документы Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года. Позже в ПЦУ приняли решение подчинить себе все приходы и монастыри Киевского патриархата.

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УкраинаФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
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