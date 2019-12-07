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Акции протеста во Франции

СМИ: шоферы Франции заблокировали 15 автострад с требованиям не повышать налог на топливо

Всего акцией затронуты 11 регионов Франции

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Французские шоферы фур полностью или частично блокировали в субботу в стране 15 крупных автострад, по которым осуществляются международные перевозки грузов. Как сообщил телеканал BFMTV, акция проводится в знак протеста против повышения налогов и ухудшения финансового положения мелких транспортных компаний.

В субботу сотни тяжелых грузовиков препятствуют нормальному движению на автостраде А-1, ведущей от Парижа в сторону Лилля и Бельгии. Аналогичная ситуация сложилась и на автостраде А-4, ведущей от столицы в восточном направлении, к Страсбургу и Германии. Очереди легковых машин, которые проходят лишь по одной линии между заграждением из грузовиков, протянулись на многие сотни метров.

Шоферами-манифестантами перекрыт пункт оплаты проезда по автостраде у крупнейшего промышленного центра страны, города Тулуза. В районе города Экс-ан-Прованс (юг) полностью блокированы четыре въезда на автостраду А8, ведущую в сторону Лиона. Затруднено движение на автостраде А7 в регионе Рона-Альпы, на автострадах юго-востока страны. Нарушено движение в Бретани, Нормандии и Бургундии.

Всего акцией затронуты 11 регионов Франции. Сквозь созданные заслоны не пропускаются фуры с иностранными номерами.

Спорный законопроект

Шоферы и их профсоюзы протестуют в первую очередь против намерения правительства провести через парламент, включив это в закон о бюджете, положение об увеличении на 2 евроцента налога на бензин для французских тяжелых транспортных грузовиков. По подсчетам профсоюзов, это приведет к увеличению расходов за год в расчете на одну машину в среднем на €800. Для небольшой транспортной компании это может означать потерю €350 тыс., то есть половины годового дохода, что неизбежно скажется и на зарплате шоферов.

Сенат Франции, в котором большинство принадлежит правым силам, отказался одобрить эту статью о налоге при рассмотрении проекта бюджета на 2020 год, Однако Национальное собрание, в котором большинство составляют депутаты от президентской партии "Республика на марше", ранее поддержало ее и может повторно одобрить эту часть законопроекта на заседании 10 декабря. В настоящее время вопрос передан в согласительную паритетную комиссию парламента. Правительство подчеркивает, что данная мера должна принести в казну за год €140 млн.

Шоферы-дальнобойщики напоминают в связи с нависшей над ними угрозой, что в 2015 году для них уже было введено повышение цен на автомобильное топливо на 4 евроцента, что привело к увеличению их расходов в год на €1500 в расчете на одну машину. При этом, по словам представителей их профессиональных объединений, французские шоферы уже вынуждены действовать в условиях несправедливой конкуренции, в частности транспортных фирм из Восточной Европы, применяющих более низкие тарифы и платящие меньше налогов. Также шоферы иностранных фур, перед пересечением границы Франции, имеют возможность заправляться топливом в соседних с ней странах, прежде всего в Испании и Люксембурге, где цена на него на четверть ниже. По законам своих стран, иностранные шоферы располагают правом работать больше часов в неделю, чем французские, что является важным преимуществом при дальних перевозках.

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