Медведчук считает, что все инициативы действующей власти Украины курируется США и МВФ

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Инициативы действующей на Украине власти направлены на выполнение воли США и Международного валютного фонда (МВФ), а не на благо украинцев. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Самое страшное для нашей страны, для украинцев в том, что мы сейчас полностью находимся под внешним управлением Вашингтона, МВФ, Фонда Сороса, других финансовых институтов. И все инициативы власти направлены в угоду этим структурам, а не на улучшение жизни наших граждан", - написал он в Twitter.

В настоящее время власти Украины ведут переговоры с МВФ с целью заключить новое соглашение. Украина претендует на трехлетнюю программу расширенного кредитования МВФ объемом $4-6 млрд. Возможность ее официально получить у Украины будет в феврале, когда руководство фонда впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В декабре 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Киев планировал получить в текущем году два транша примерно по $1,3 млрд каждый, но этого так и не произошло.

Украина в 2019 году должна выплатить МВФ по долгам около $2 млрд.