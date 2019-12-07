Reddit удалил 62 аккаунта за якобы связь с кампанией по вмешательству в британские выборы

ТАСС, 7 декабря. Американский портал Reddit, на котором ведут дискуссии и публикуют новости, удалил 62 аккаунта в связи с якобы кампанией по вмешательству в намеченные на 12 декабря британские парламентские выборы, за которой, по утверждению сайта, стоит Россия. Об этом говорится в опубликованном заявлении Reddit.

2 декабря газета Daily Telegraph со ссылкой на выводы неправительственной организации Атлантический совет и американской аналитической компании Graphika сообщила, что скандальные документы, компрометирующие правящую Консервативную партию Великобритании, в конце октября были опубликованы на сайте Reddit пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка. Он разместил ссылку на 450-страничный британский правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход идущих уже два года переговоров с США о заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit.

Помимо аккаунтов, якобы распространивших скандальные документы, под блокировку попали страницы, "которые были уличены в манипулировании ходом выборов". Руководство сайта также отметило, что все удаленные аккаунты обладали "общей чертой, что позволило сделать вывод об их происхождении от одной группы". "В результате проведенного расследования мы блокируем 61 аккаунт [форума] и 1 аккаунт из подфорума в рамках нашей политики по противодействию махинациям в ходе выборов и недобросовестном использовании платформы", - говорится в сообщении Reddit.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган выступила с утверждением, что якобы имеющее место российское вмешательство в британские парламентские выборы, намеченные на 12 декабря, должно быть причиной для беспокойства. "Конечно, мы должны быть обеспокоены", - сказала министр, добавив, что обстоятельства публикации указанных документов "имеют совокупность признаков российского вмешательства". "Мы должны это ясно осознавать, смотреть за этим с точки зрения наших демократических процессов", - отметила Морган.

Эксперты считают появление документов в соцсетях в преддверии выборов целенаправленной "информационной операцией", к которой может быть причастна иностранная держава. При этом представитель компании Graphika Бен Ниммо признает, что в настоящий момент у специалистов не хватает информации для того, чтобы сказать, кто именно стоит за публикацией компромата на консерваторов.

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. На прошлой неделе новый посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин призвал британских политиков не спекулировать перед выборами на вопросах, касающихся России. По словам посла, есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".