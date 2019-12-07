Медведчук: Венецианская комиссия выступила в защиту прав русскоязычного населения Украины

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Венецианская комиссия призвала украинскую власть к защите прав русскоязычного населения, что стало "холодным душем" для Киева в преддверии саммита "нормандской четверки". Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Холодным душем для украинских чиновников накануне саммита в нормандском формате стало заявление Венецианской комиссии, прямо заявляющей, что "языковой вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине", и призывающей принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта", - сказал он.

Венецианская комиссия, по словам Медведчука, подчеркивает, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране. При этом комиссия, добавил политик, заявила о необходимости разработки и принятия закона о национальных меньшинствах, "который должен был быть разработан с самого начала, одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс". "Формулировки заявления Венецианской комиссии означают приговор несбалансированному и однобокому национальному законодательству в языковом вопросе и дают оценку игнорированию интересов русскоязычных граждан, представителей других нацменьшинств", - заключил Медведчук.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. С критикой этого закона сразу выступила Венгрия. Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина - НАТО и обратилась к альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

6 декабря стало известно, что Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Украине отложить вступление в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до подготовки закона о нацменьшинствах.