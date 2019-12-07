Консерваторы Литвы призвали Грузию к соблюдению прав оппозиции

"Если и в дальнейшем правящие Сакартвело (в Литве с 2018 года употребляют такое название Грузии - прим. ТАСС) всеми силами будут стремиться утвердить свою власть и не будут выполнять свои обязательства и соглашения с оппозицией и трансатлантическим сообществом, усилия Литвы по интеграции страны с ЕС и НАТО могут не оправдаться", - подчеркнул лидер партии Габриэлюс Ландсбергис.

Консерваторы призвали Тбилиси "полностью гарантировать свободу собраний и волеизъявления, воздержаться от неоправданного применения силы", а также выступили с требованием "немедленно освободить всех задержанных представителей оппозиции".