Reuters: постпред КНДР в ООН заявил о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США

ТАСС, 7 декабря. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

"Нам не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки", - приводит агентство заявление постпреда. По его словам, США лишь преследуют свои внутренние цели, призывая к "устойчивому и содержательному диалогу", который на самом деле является "попыткой выиграть время".

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал переговоры уловкой в политических интересах Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.