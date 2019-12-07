В Риме считают необходимым участие России в разрешении кризисов в Средиземноморье

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Участие России необходимо для урегулирования кризисов в Средиземноморье, и для этого нужен благоприятный климат сотрудничества между Москвой и западными столицами. Такое мнение выразил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая в субботу на закрытии римской конференции "Средиземноморские диалоги".

"России вернулась ведущая роль в поиске решений кризисов в Средиземноморском регионе - от Ливии до Сирии. Я это обсуждал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и выразил надежду, что Россия предпримет меры для улучшения климата взаимодействия с Западом", - сказал Ди Майо.

Конференция "Средиземноморские диалоги", организованная Институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии, прошла в пятый раз. В пятницу на форуме выступил глава российской дипломатии Сергей Лавров, а также главы правительств и внешнеполитических ведомств около 40 стран. Закрылся форум в субботу речью премьер-министра Италии Джузеппе Конте.