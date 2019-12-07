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В Будапеште рассчитывают, что Киев вернет венграм право использовать родной язык

В этом случае Венгрия поддержит процесс интеграции Украины в НАТО, отметил глава МИД республики Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 7 декабря. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает на восстановление прав венгерской общины на Украине использовать родной язык, после чего готова разблокировать процесс интеграции страны в НАТО. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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"Венецианская комиссия снова дала ясно понять, что принятый в период президентства Петра Порошенко закон о языке отбирает ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка", - цитирует заявление главы МИД Венгрии "Радио свобода".

Сийярто подчеркнул, что для Венгрии являются неприемлемыми действия бывшего президента Украины Петр Порошенко и принятые предыдущим парламентом законы, "которые хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни". Вместе с тем Сийярто отметил, что правительство страны рассчитывает, что у действующего президента Украины Владимира Зеленского будут противоположные взгляды по этому вопросу. "Новый президент, новая надежда", - отметил он. "Как только закарпатские венгры вернут свои утраченные права, Венгрия вновь поддержит процесс интеграции Украины в НАТО. Не раньше", - заключил Сийярто.

Теги
УкраинаВенгрияПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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