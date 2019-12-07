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Вашингтон и Эр-Рияд выясняют, были ли у стрелявшего на военной базе США сообщники

Власти Саудовской Аравии окажут помощь семьям пострадавших, сообщил американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в штат Флорида, где произошел инцидент

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. США и Саудовская Аравия выясняют, действовал ли стрелявший на американской военной базе в одиночку или вместе с сообщниками. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в субботу журналистам перед вылетом в штат Флорида, где произошел инцидент.

"Саудовская Аравия потрясена. Мы выясняем, что произошло. Идет ли речь об одном лице или о нескольких. Король [Саудовской Аравии] будет участвовать в оказании помощи семьям и близким [пострадавших]. И король, и наследниц принц [Саудовской Аравии] потрясены случившимся", - сказал он.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, Дональд
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