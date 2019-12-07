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СМИ: все партии ушедшего в отставку финского правительства готовы войти в новый кабмин

Переговоры по формированию кабмина состоятся 8 декабря

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. /ТАСС/. Все партии из состава ушедшего в начале недели в отставку правительства Финляндии готовы войти в новый кабинет министров. Об этом сообщила в субботу газета Iltalehti.

По ее информации, назначенный ответственным за формирование нового правительства экс-премьер, лидер Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне в субботу получил от парламентских партий ответы о том, готовы ли они продолжить работу в кабинете под руководством СДП.

Оппозиция также прислала свои ответы, однако выдвинула условия для совместной работы. В частности, самая популярная в стране партия "Истинные финны" войдет в правительство, только если туда не войдут "Союз "зеленых" и Шведская народная партия. А вторая по популярности у финнов Национальная коалиционная партия потребовала сохранения жесткой политики в отношении просителей убежища.

Переговоры по формированию правительства состоятся в воскресенье, 8 декабря. Сформировать новый кабмин Ринне рассчитывает к 10 декабря. Партийный совет СДП Финляндии выберет кандидата на пост нового премьер-министра страны в воскресенье вечером. Затем по вопросу кандидата на пост главы правительства должен будет проголосовать парламент, после чего его назначит на данную должность президент.

К настоящему моменту желание занять пост премьера высказали два политика от социал-демократов - министр транспорта и коммуникаций Санна Марин и глава парламентской фракции партии Антти Линдтман. Как сообщил во вторник спикер парламента страны Матти Ванханен, новое правительство Финляндии может быть сформировано через неделю, если в его составе останутся прежние пять партий. Если же состав кабмина поменяется и нужно будет составлять новую программу работы правительства, то, по оценке Ванханена, его формирование может затянуться более чем на месяц.

Во вторник лидер СДП Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке правительства, которое было принято. В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", "Союза "зеленых", "Левого союза" и Шведской народной партии.

Теги
ФинляндияРинне, Антти
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