Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС в Газе ответ на ракетный обстрел

ТАСС, 8 декабря. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ночью серию авиаударов по позициям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск ракет боевиками. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье в Twitter израильской армии.

"Самолеты и вертолеты ЦАХАЛ недавно нанесли удары по нескольким объектам террористов, среди которых военный лагерь ХАМАС со всей его инфраструктурой", - говорится в сообщении. Кроме того, была уничтожена позиция ХАМАС на севере сектора Газа.

Также пресс-служба израильской армии отметила, что системе ПВО "Железный купол" удалось перехватить все три ракеты, выпущенные боевиками по территории страны. Ранее сообщалось о двух сбитых ракетах.