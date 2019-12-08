На должности шести членов ЦИК Боливии претендуют более 500 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Объединенный комитет по конституционным вопросам парламента Боливии в субботу завершил прием заявок от кандидатов на должности в Высшем избирательном суде [ВИС, аналог Центризбиркома] страны. Об этом сообщается в аккаунте законодательного органа в Twitter.

"Из 502 кандидатов 183 женщины и 319 мужчин", - уточняется в публикации. Как сообщил местному изданию "Пахина сьете" председатель комиссии Лино Карденас, такая активность кандидатов "превзошла все ожидания" парламентского органа. По его мнению, "это позволяет выбирать лучших людей, которые смогут гарантировать прозрачность избирательного процесса".

После проверки документов кандидатов 18 декабря парламент выберет из числа допущенных до финального этапа конкурса шестерых человек, которые займут вакантные должности членов ВИС, передает Боливийское информационное агентство. При этом трое из них должны быть женщинами, а двое - представителями коренных народностей Боливии, как того требует законодательство. Еще одного члена ВИС ранее назначила и.о. президента страны Жанин Аньес. Обновленному составу электорального института предстоит определить дату новых президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут в середине марта.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и. о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

23 ноября парламент Боливии принял закон, который предусматривает отмену результатов прошедших 20 октября выборов и проведение новых с другим составом Высшего избирательного суда.