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Кризис на Украине

Спикер Рады заявил, что Украина будет придерживаться "красных линий" в Париже

Дмитрий Разумков считает, что в день встречи в нормандском формате "не должно быть политики и борьбы"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона сохранит "красные линии" в своей позиции, которую представит в Париже на встрече в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в воскресенье заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

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"В этот день (в день встречи в Париже - прим. ТАСС) не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция ради Украины. "Красные линии" будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - написал Разумков на своей странице в Facebook. При этом он не уточнил, какие именно "красные линии" имеет в виду, однако выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому.

Известно, что ранее Зеленский выражал несогласие с последовательностью выполнения минских соглашений. Так, он настаивает на проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины.

Вместе с тем, оппозиционные к президенту Украины политики - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук - и их партии призвали украинцев выйти на киевский "майдан" в воскресенье, чтобы заявить о своих "красных линиях", за которые Зеленский, по их мнению, не должен будет выйти на переговорах в Париже.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир АлександровичРазумков, Дмитрий Александрович
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