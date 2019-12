Замглавы МВД Британии сообщил, что "российских денег" в финансировании консерваторов нет

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы МВД Соединенного Королевства Брэндон Льюис заявил в воскресенье в эфире телеканала Би-би-си, что российские граждане не финансировали кампанию правящей Консервативной партии по досрочным парламентским выборам, намеченным на 12 декабря. Вопрос о "российских деньгах" на счетах тори был задан заместителю главы ведомства в связи с публикацией газеты The Sunday Times, которая 10 ноября написала о том, что парламентский доклад, посвященный угрозам, которые Москва якобы может создавать для британской демократии, включает имена девяти состоятельных россиян, делавших пожертвования в пользу консерваторов.

"Нет, финансирование Консервативной партии поступает от граждан, которые зарегистрировались в избирательной комиссии и являются британскими подданными", - отметил Льюис. "Любой британский подданный имеет право играть роль в политике страны и, если хочет, делать пожертвования в пользу политической партии", - добавил он.

Документ, на который ссылается The Sunday Times, подготовлен межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности и пока так и не был опубликован. В частности, газета писала, что бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, покинувший РФ в 2011 году, за последние семь лет перевел Консервативной партии более £1,2 млн ($1,5 млн по текущему курсу). Издание отмечало, что бизнесмен, называющий премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона своим личным другом, ранее был тесно связан с Минобороны.

При этом, по данным газеты, крупнейшим российским спонсором тори в докладе была названа Людмила Чернухина, которая является супругой проживающего в Лондоне экс-замминистра финансов РФ (2000-2002) Владимира Чернухина. Как говорилось в статье, от нее консерваторам лишь за последний год поступило около £450 тыс. ($575 тыс.). The Sunday Times также упоминала о связях Джонсона с Александром и Евгением Лебедевыми, которым принадлежат британские газеты The Independent и Evening Standard. В апреле 2018 года Джонсон, занимавший тогда пост главы МИД страны, принял приглашение Лебедевых погостить в их итальянском замке, куда он, по данным The Sunday Times, отправился без полицейского сопровождения.

Публикацию ранее прокомментировал министр финансов Великобритании Саджид Джавид, по словам которого консерваторы строго следят за соблюдением финансовой прозрачности и соблюдают все существующие требования, касающиеся вопросов спонсорства.