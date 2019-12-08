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Президент Литвы надеется на прогресс в урегулировании в Донбассе на встрече в Париже

Гитанас Науседа заявил, что "очень важно сохранить международное давление на Россию"

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Литва надеется на реальные подвижки в урегулировании на востоке Украины в ходе встречи в Париже "нормандской четверки". Об этом в воскресенье Балтийской службе новостей заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

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"Приветствуем лидерство и амбиции Украины в стремлении к мирному разрешению конфликта и надеемся, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) приблизит завершение войны в Донбассе", - приводятся в сообщении слова президента. По словам Науседы, Вильнюс "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Как утверждал литовский лидер, якобы поддерживаемые Россией вооруженные группировки на востоке Украины постоянно нарушают соглашения о прекращении огня. "Очень важно сохранить международное давление на Россию для выполнения обязательств по минским договоренностям", - сказал он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит "нормандской четверки".

Теги
УкраинаГерманияЛитваРоссияФранцияКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииКрымНауседа, Гитанас
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