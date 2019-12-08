США не прекратят подготовку иностранных военных после стрельбы на базе во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Пентагон не намерен сворачивать программы по подготовке иностранных военных на территории США в свете убийства саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

"Такие программы обменов очень важны с точки зрения нашей национальной безопасности. Мы обладаем тем, чего нет у России и Китая, которые являются нашими потенциальными соперниками. Это сложная система альянсов и партнерских связей", - сказал Эспер.

Указанные программы, по его словам, очень важны для "выстраивания отношений на долгосрочной основе" с военными в других государствах. "Нам следует их продолжать", - подчеркнул министр. Эспер также отметил, что правила отбора кандидатов для прохождения подготовки на территории США могут быть пересмотрены и ужесточены.