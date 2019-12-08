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Стрельба в США

США не прекратят подготовку иностранных военных после стрельбы на базе во Флориде

При этом глава Пентагона Марк Эспер отметил, что правила отбора кандидатов для прохождения подготовки на территории США могут пересмотреть и ужесточить

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Пентагон не намерен сворачивать программы по подготовке иностранных военных на территории США в свете убийства саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

"Такие программы обменов очень важны с точки зрения нашей национальной безопасности. Мы обладаем тем, чего нет у России и Китая, которые являются нашими потенциальными соперниками. Это сложная система альянсов и партнерских связей", - сказал Эспер.

Указанные программы, по его словам, очень важны для "выстраивания отношений на долгосрочной основе" с военными в других государствах. "Нам следует их продолжать", - подчеркнул министр. Эспер также отметил, что правила отбора кандидатов для прохождения подготовки на территории США могут быть пересмотрены и ужесточены.

Теги
СШАСтрельба в СШАЭспер, Марк
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