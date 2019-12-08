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В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

Участники акции намерены предъявить требования главе государства накануне его поездки в Париж для участия в саммите в "нормандском формате"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса). Они намерены предъявить требования главе государства накануне его поездки в Париж для участия в "нормандском саммите".

Люди установили палатки у офиса Зеленского. За несколько часов до начала митинга организаторы поставили еще и сцену, однако сотрудники правоохранительных органов разобрали конструкцию. Кроме этого, как сообщил в эфире "5 канала" представитель организаторов митинга Мирослав Гай, полиция задержала водителя автомобиля, на котором перевозились палатки.

"Акция будет проходить долго, пока не будет четкой информации, о чем договорились участники "нормандской четверки" в Париже", - заявили организаторы.

Ранее несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в Киеве, где были обозначены требования к участникам "нормандского саммита". Сообщалось, что митинг организовали три партии - "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука, однако ни Тимошенко, ни Вакарчук к собравшимися на "майдане" не вышли - перед собравшимися выступил лишь Порошенко. В ходе выступления его пытались закидать яйцами, однако охрана экс-президента сорвала эту акцию.

В Киеве в воскресенье, кроме прочего, проходит футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Зоря" (Луганск), с чем может быть связано не такое большое количество участников митингов, чем ожидали оппоненты Зеленского. Матч не был отменен, несмотря на объявленный в стране траур по причине крупного пожара в одесском колледже, в результате которого, по последним данным, погибли 10 человек.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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