В ФБР допускают, что стрельба на базе во Флориде могла быть терактом

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи ФБР допускают, что убийство саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида могло быть террористическим актом, власти считают, что злоумышленник, вероятнее всего, действовал один. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель ФБР Рейчел Рохас, трансляцию вели местные телеканалы.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

"Мы работаем с учетом предположения, что это был акт террора", - сказала Рохас. Она подчеркнула, что на данный момент нет информации о наличии каких-либо новых угроз, касающихся произошедшего.

"Для нас сейчас основная задача заключается в том, чтобы выяснить, действовал ли он один или был частью более широкой сети, - добавила она. - На данный момент мы полагаем, что стрелок действовал в одиночку, никаких арестов по данному делу произведено не было". По словам Рохас, аш-Шамрани вел стрельбу из пистолета, который легально приобрел во Флориде.

"Власти Саудовской Аравии обещали в полной мере сотрудничать со следователями", - добавила представитель ФБР.