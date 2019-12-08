{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже

Украинцы в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Зеленского на переговорах в Париже

Флешмоб проходит в противовес акциям оппонентов президента Украины, которые предъявляют требования как к нему, так и к другим лидерам "нормандской четверки"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Сторонники президента Украины Владимира Зеленского накануне встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже запустили флешмоб на своих страницах в социальных сетях "Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину!". В нем в течение воскресенья активно принимают участие как рядовые украинцы, так и входящие в команду украинского лидера политики.

На эту тему
Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж

На своих аватарках на страницах, в частности, в Facebook украинцы массово в течение всего дня публикуют надпись "Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину", размещенную на фоне цветов национального флага. Среди тех, кто присоединился к акции, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, глава его офиса Андрей Богдан, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и многие другие. Активную поддержку таким образом Зеленскому оказывают и многие пользователи соцсетей.

Флешмоб проходит в противовес акциям оппонентов Зеленского, которые в течение дня проводят митинги по всей стране, во время которых предъявляют требования как к президенту, так и к другим лидерам "нормандской четверки". Основным организатором митингов является экс-президент Петр Порошенко. Днем он выступил на "майдане" в Киеве, где обозначил "красные линии", которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже. Среди них он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных "на оккупированных территориях и в России". "Красными линиями" Порошенко также назвал невозможность "торговать Крымом" и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

Лидеры других оппозиционных партий, которые изначально заявлялись организаторами акции на "майдане", - Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук - так и не появились на сцене в центре украинской столицы. Всего в акции в Киеве, согласно данным МВД Украины, днем собралось около 8 тыс. человек, а вечером - у здания офиса президента - около 2 тыс. человек.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
СМИ: лидер финских социал-демократов Антти Ринне летом покинет пост
Издание Ilta-Sanomat сообщает, что он останется в политике, поскольку СДП предложила его на должность вице-спикера парламента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС