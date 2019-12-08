СМИ: лидер финских социал-демократов Антти Ринне летом покинет пост

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Финляндии Антти Ринне будущим летом покинет пост лидера правящей Социал-демократической партии (СДП). Об этом сообщила в воскресенье газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя Ринне.

По ее информации, экс-премьер не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии на ее съезде в июне. Причиной является то, что, по мнению Ринне, естественно, что лидером партии должен быть действующий премьер-министр. При этом он останется в политике, поскольку СДП предложила его на должность вице-спикера парламента.

Ранее совет СДП выдвинул министра транспорта и коммуникаций Санну Марин на пост нового премьер-министра Финляндии. За кандидатуру Марин на пост главы правительства на следующей неделе должен будет проголосовать парламент, после чего его назначит на данную должность президент.

Во вторник лидер СДП Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке правительства, которое было принято. В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", Союза "зеленых", Левого союза и Шведской народной партии. Эти же партии продолжат работу в составе нового правительства. Назначить его и премьера рассчитывают во вторник, 10 декабря.