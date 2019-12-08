Президент Ливана отложил консультации с парламентом по назначению нового премьер-министра

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун принял решение отложить до 16 декабря консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре премьер-министра, которому будет поручено сформировать новое правительство республики. Об этом говорится в поступившем в воскресение ТАСС сообщении пресс-службы главы государства.

Консультации перенесены на одну неделю с 9 на 16 декабря после того, как бизнесмен Самир аль-Хатыб, выдвижение которого на пост главы кабинета поддержали ранее все основные депутатские фракции, объявил в воскресенье о снятии своей кандидатуры. Это произошло после встречи аль-Хатыба с верховным муфтием Ливана шейхом Абдель Латыфом Дерайяном.

Духовный глава мусульман сказал аль-Хатыбу, что политики суннитской общины после проведенных контактов поддержали возвращение на пост премьер-министра лидера общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Саада Харири. По словам шейха, Харири "прилагает усилия по подъему экономики Ливана и играет важную роль на арабской и международной арене".

Лидер "Аль-Мустакбаль", который трижды с 2009 года возглавлял коалиционные кабинеты, ушел в отставку 29 октября на фоне массовых антиправительственных демонстраций, охвативших страну. Харири пользуется доверием международных кругов и добился на конференции Париж-4 ("Кедр") в 2008 году предоставления Ливану финансовой помощи на сумму $11 млрд.

Между тем, как передал телеканал Al Jadeed, участники протестного движения, блокировавшие улицы в центре Бейрута, отнеслись отрицательно к заявлению муфтия. В ночные часы в район площади Пляс Этуаль пришли сотни демонстрантов, которые потребовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов. В ряде мест между стражами порядка и активистами произошли стычки.

Как заявил лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель, "переходное правительство должен возглавить нейтральный политик, не связанный с правящим классом". "Для такой роли подходит, например, авторитетный дипломат Навваф Салям, работавший постпредом Ливана при ООН в 2007-2017 гг. и ставший сейчас членом Международного суда ООН", - сказал Жмайель.