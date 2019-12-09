CNN: cаудовец, который вел съемку во время стрельбы во Флориде, не причастен к инциденту

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи полагают, что подданный Саудовской Аравии, который в пятницу вел видеосъемку во время стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде, не был причастен к произошедшему. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По сведениям источников CNN, съемку вел только один подданный королевства, его личность не раскрывается. Следователи допросили его и полагают, что он не был причастен к стрельбе или к какой-либо преступной деятельности.

Как заявила в воскресенье официальный представитель ФБР Рейчел Рохас, следователи допускают, что стрельба на базе могла быть террористическим актом. По словам Рохас, аш-Шамрани, вероятнее всего, действовал один. Вместе с тем следователи уточняют, не имел ли он связей с какими-либо террористическими группировками.

В пятницу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде открыл огонь приехавший в Соединенные Штаты для прохождения летной подготовки саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. Он убил трех человек и ранил восьмерых. Аш-Шамрани был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка. Как сообщил в эфире телеканала Fox News министр обороны США Марк Эспер, в то время, когда аш-Шамрани начал стрелять на территории военного объекта, кто-то из его друзей-саудовцев вел видеосъемку происходившего на базе.