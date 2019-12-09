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СМИ: разведывательный самолет США совершил полет над Корейским полуостровом

Американские ВВС в последние недели значительно активизировали свою деятельность в районе Корейского полуострова

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135W совершил полет над Корейским полуостровом, вероятно, с целью сбора информации о действиях вооруженных сил КНДР. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

Полет состоялся на фоне сообщений, что Северная Корея провела на полигоне Сохэ испытание твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет, отмечает агентство.

ВВС США в последние недели значительно активизировали свою деятельность в районе Корейского полуострова. Так, за это время полеты совершали и другие разведывательные самолеты, включая U-2S, EP-3C и RC-135V.

В Южной Корее это связывают с резким ростом напряженности, критикой Вашингтона со стороны Пхеньяна, а также проведением КНДР испытаний многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Кроме того, 23 ноября КНДР провела артиллерийские стрельбы возле границы с Южной Кореей.

Теги
СШАКНДРРеспублика Корея
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